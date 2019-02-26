Число многодетных семей в Калужской области увеличилось вдвое за семь лет

КАЛУГА, 26 февраля. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Калужской области увеличилось вдвое с 2012 года, превысив 11 тыс., сообщил во вторник министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов на расширенном заседании коллегии минтруда области.

"Растет доля третьих и последующих детей. За последние семь лет этот показатель увеличился с 14% до 23%. Более чем в два раза выросло число многодетных - более 11 тыс. семей", - сказал он.

По словам Коновалова, желание иметь трех и более детей часто ограничивается благосостоянием.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил выдавать трехкомнатную квартиру за рождение третьего ребенка в семье. В регионе наблюдается снижение рождаемости, отчасти это связано с "демографической ямой" 1990-х годов. Однако в регионе надеются исправить ситуации в ближайшие три года.

Планируется, что исправлению демографической обстановки в регионе послужит возможность женщин в отпуске по уходу за ребенком получить дополнительное образование. Ожидается, что до 2025 года пройти переобучение и повысить квалификацию смогут 1,5 тыс. женщин. Помимо этого, ведется работа по устройству детей-сирот. Как отметил министр труда и социальной защиты Калужской области, более 90% из них воспитываются в семьях, в том числе многодетных.