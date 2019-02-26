Творческий инкубатор и детская школа мультипликации появятся в Доме анимации в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют разместить в Доме анимации, который к 2021 году построят для мультипликационной студии Wizart Animation, творческий инкубатор для талантливой молодежи, детскую школу мультипликации, а также пространство для музея и выставок. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

Во вторник было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области, администрацией Воронежа и студией Wizart Animation.

"В здании Дома анимации разместятся школа анимации для детей, творческий инкубатор для молодых профессионалов, а также музейно-выставочное пространство. Также там появится команда разработчиков программного обеспечения для создания анимации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области планируют открыть Дом анимации к 2021 году, в проект инвестируют 300 млн рублей, будет создано 700 рабочих мест. Власти Воронежа выбрали для Дома анимации место неподалеку от главной площади города. В середине января прошел всероссийский конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции Дома анимации на базе мультипликационной студии, в нем выиграл проект воронежского архитектурного бюро Studio-22. Строительство начнется летом 2019 года.

Студия Wizart Animation образована в Воронеже в 2007 году, в ней работают около 300 человек, созданные ею три части мультфильма "Снежная королева", а также "Волки и овцы: безумное превращение", мультсериал "Йоко" проданы более чем в 130 странах. Компания Wizart подписала трехстороннее соглашение с Российским экспортным центром и китайским дистрибутором HY Media/Cayie International Media Group Limited о продвижении своих мультфильмов на китайский рынок. По соглашению, китайская компания примет участие в финансировании российской анимации.