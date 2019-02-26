В Совфеде заявили, что не имеют отношения к идее обследовать молодоженов на бесплодие

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС /. Сенаторы Совета Федерации не имеют отношения к частным предложениям обследовать молодоженов на бесплодие и разработать приложения для телефонов, формирующих позитивное репродуктивное поведение, которые прописаны в проекте рекомендаций по итогам заседания круглого стола в верхней палате парламента во вторник. Об этом этом ТАСС сообщили глава комитета Совета Федерации по социальной политике, которые проводил мероприятие, Валерий Рязанский и его первый заместитель Игорь Каграманян.

По итогам круглого стола на тему "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" был утвержден проект рекомендаций (есть в распоряжении ТАСС) на основе озвученных на данном мероприятии предложений. В частности, была озвучена инициатива проработать вопрос внедрения "Сертификата молодоженов" с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак. Ряд СМИ озвучили, что с данными рекомендациями выступил комитет СФ по соцполитике. По словам сенаторов, данные предложение были озвучены отдельными участниками круглого стола не из числа членов верхней палаты парламента и не имеют отношения к инициативам комитета по социальной политике.

"Нет, это один из ранее проводившихся проектов в Воронежской области по совместной инициативе региона и института Олега Аполихина (директор научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - прим. ТАСС). Он озвучил этот опыт сегодня на круглом столе", - сказал Рязанский, отвечая на вопрос, являются ли рекомендации по обследованию молодоженов на бесплодие по итогам круглого стола предложениями комитета.

Каграманян, который проводил круглый стол, также подтвердил ТАСС, что комитет не выступает с данными инициативами. Он добавил, что идея по разработке мобильного приложения опять же исходила лишь от одного из участников круглого стола в качестве продвижения стратегии здорового образа жизни. По его словам, проект рекомендаций по итогам круглого стола еще будет обсуждаться комитетом для принятия окончательного решения.

"То, что исходит именно от комитета по социальной политике - это комплексная программа с участием главных внештатных специалистов минздрава, рабочей группы РАН по сохранению мужского здоровья, в течение двух месяцев она будет подготовлена. Наша программа будет более комплексной и серьезной", - пояснил Каграманян.