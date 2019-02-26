Российское издание известной книги о внешней политике Хрущева представили в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Презентация русскоязычного издания книги известного российского историка, академика Александра Фурсенко и канадско-американского исследователя Тимоти Нафтали "Холодная война" Хрущева. Тайная история противника Америки" состоялась во вторник в МГИМО.

Книга, посвященная изучению внешней политики СССР при генсекретаре Никите Хрущеве, создана на основе значительного числа источников из архивов России, США и Европы. Авторы коснулись темы взаимодействия советского лидера с президентами США Дуайтом Эйзенхауэром и Джоном Кеннеди, проследили динамику диалога между Москвой и Вашингтоном на фоне борьбы за лидерство на международной арене. За это исследование Фурсенко и Нафтали в 2007 году были удостоены престижной британской премии - медали герцога Вестминстерского за военную литературу.

Как отметил в ходе презентации ректор МГИМО Анатолий Торкунов, благодаря этой книге многие известные вещи обрастают нюансами, о которых раньше нигде не говорилось. "Эта книга захватывает, как роман", - подчеркнул он.

По мнению помощника президента РФ Андрея Фурсенко, сына автора исследования, работа его отца будет интересна широкому кругу читателей, а не только профессиональным историкам. "Как были, так и существуют геополитические интересы, и каждая страна должна очень четко формулировать и отстаивать свои интересы", - заметил он по итогам состоявшегося мероприятия.

Фурсенко и Нафтали также являются авторами книги "Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964". Работы Александра Фурсенко (1927-2008 годы) по истории США получили широкое признание в том числе в западных научных кругах. Тимоти Нафтали в настоящий момент является профессором Нью-Йоркского университета и продолжает изучение нюансов российско-американского диалога.