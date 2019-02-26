В Латвии заявили, что планы перевода школ на латышский язык дискриминационны

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Планы правительства Латвии перевести школьное образование в стране на государственный язык обучения дискриминируют представителей национальных меньшинств. Такое мнение высказал во вторник депутат партии "Согласие" Борис Цилевич, оспорившей в Конституционном суде (КС) Латвии законность реформы перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Сегодня выпускники программ нацменьшинств хорошо владеют латышским, получают хорошие знания, без проблем поступают в латвийские вузы и учатся на латышском, - сказал он порталу LNT во вторник, когда состоялось первое заседание КС по этому делу. - Вполне конкурентоспособны на рынке труда. Поэтому мы не видим оснований для того, чтобы еще больше ограничивать их право на обучение на родном языке, которое гарантирует сохранение своей культурной идентичности".

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели несколько массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы.