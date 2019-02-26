Военнослужащие Сил специальных операций отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Структурное подразделение Вооруженных сил РФ - Силы специальных операций (ССО) отмечают в среду профессиональный праздник. О службе этих военных известно мало: работа элиты российской армии строго засекречена.

Войска участвовали во многих операциях, в том числе в контртеррористических мероприятиях в Сирии. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, российский спецназ сыграл ключевую роль в уничтожении боевиков, жизненно важных объектов противника и в корректировке ударов авиации. Многие сотрудники ССО получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина за работу в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил Шойгу в поздравлении в адрес военнослужащих ССО, опубликованном в среду на сайте Минобороны, "личный состав Сил специальных операций - профессионалы высокого уровня, настоящие патриоты, мужественные, стойкие и самоотверженные люди", которые "безупречно выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке, эффективно противодействуют угрозам безопасности России".

Силы специальных операций

Впервые о работе над созданием ССО в России в марте 2013 года объявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Это подразделение предназначено для выполнения специальных действий, которые Министерство обороны РФ определяет как "методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил - разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие".

День Сил специальных операций - 27 февраля - установлен указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Создание подразделения Путин назвал важным этапом в качественном развитии Вооруженных сил России, в повышении их мобильности и боеготовности. По словам главы государства, ССО "впитали легендарные традиции отечественного спецназа и богатейший опыт многих поколений, сразу проявив себя с самой лучшей стороны".