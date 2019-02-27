Зимний рекорд температур в Великобритании продержался сутки

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Столбики термометров в Великобритании впервые за всю историю наблюдений поднялись зимой выше отметки в 21 градус Цельсия. Температурный рекорд в 20,3 градуса тепла, установленный в понедельник в западной части Уэльса, продержался лишь около суток и был побит во вторник, когда на юго-западе Лондона воздух прогрелся до 21,2 градуса.

Таким образом, 26 февраля 2019 года стало самым жарким зимним днем в истории Великобритании. До этой недели на территории страны зимой за всю историю наблюдений не отмечались температуры, превышающие 20 градусов. Предыдущий зимний рекорд равнялся 19,7 градуса и был зафиксирован 13 февраля 1998 года в районе Гринвич, через который проходит нулевой меридиан.

Как сообщает Метеорологическая служба королевства, новый рекорд был зафиксирован на территории Королевских ботанических садов Кью. Эксперты объясняют необычайно теплую в это время для Англии погоду тем обстоятельством, что над центральной частью Европы сейчас установилась зона высокого давления, позволяющая средиземноморскому воздуху продвигаться далеко в северном направлении. При этом в феврале 2019 года в Великобритании из-за антициклона Хартмут выдался холодный февраль и наблюдались температуры вплоть до минус 11 градусов.

Соединенное Королевство отличается дождливым морским климатом, когда большую часть года температура держится в пределах от 10 до 20 градусов тепла. Фактически речь идет о стране с очень теплой для этих широт зимой, в которой почти отсутствует климатическое лето: этакое вечное царство демисезонного периода с почти ежедневными осадками, чаще всего в виде "дриззла" - дождевой пыли или мороси. Огромную роль в формировании британского климата играет теплое атлантическое течение Гольфстрим, которое подходит к Британским островам с северо-запада и является для этого региона необходимым теплым буфером для существенного смягчения ветра, дующего с просторов Арктики. Поэтому самым холодным в зимний период здесь принято считать не северный, а восточный ветер, который британцы иногда образно именуют "сибирским".