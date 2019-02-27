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В одной из провинций Канады запретят обрезание хвостов и ушей домашним животным

Запрет также коснется удаления когтей, пирсинга и нанесения татуировок на тела питомцев

ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Ассоциация ветеринаров провинции Альберта приняла резолюцию о полном запрете так называемой необязательной хирургии для домашних животных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

После ее одобрения властями региона такие процедуры, как удаление когтей, обрезание ушей и хвостов, косметическая стоматология, пирсинг и нанесение татуировок на тела домашних питомцев в Альберте будут полностью запрещены. В разделе "татуировки" все же сохранена графа, разрешающая наносить регистрационные или другие идентификационные знаки на тела животных.

На сайте ведомства отмечается, что подобные запреты уже действуют во многих странах Европы, в Австралии, Бразилии, Великобритании, Израиле, Новой Зеландии, а также в некоторых городах Калифорнии.

Отдельные аналогичные ограничения введены и в некоторых канадских провинциях. Так, удаление кошкам ногтей запрещено в Британской Колумбии, Новой Шотландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре. В Квебеке нельзя купировать собакам хвосты и уши, в Манитобе и Саскачеване запрещено обрезать животным уши.

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