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Северный Кавказ

Горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии начнет работать в 2022 году

Совокупный бюджет на реализацию проекта составляет 7,5 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Всесезонный горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии начнет принимать туристов в 2022 году. Благодаря новому объекту будет создано около 3 тыс. рабочих мест, сообщил в интервью ТАСС глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Думаю, что в текущем году проект горнолыжного курорта будет создан, и в течение двух лет мы сможем претендовать на получение средств для его реализации. Если говорить подробнее, то в 2021 году планируется построить лыжные трассы, а также две канатные дороги, а уже в начале 2022 года курорт должен заработать. Реализация проекта позволит создать около 3 тыс. рабочих мест", - сказал Битаров.

По его словам, будут объявлены конкурсные торги по определению подрядчика. Предварительные переговоры проведены с немецкими, австрийскими и французскими фирмами. "Есть инвесторы, готовые построить гостиничный городок для туристов и инвестировать в это около 10 млрд рублей", - уточнил глава региона.

По природно-климатическим условиям Мамисон схож с Домбаем (Карачаево-Черкесия), отметил Битаров. "Горные склоны Мамисонского ущелья разнообразны, они позволяют создать условия для комфортного катания как профессионалам, так и новичкам <...> Будущий курорт, помимо прочего, позволит отдыхающим получить доступ к минеральным водам, принимать оздоровительные ванны и поправлять свое здоровье. Также мы выстроим туристические маршруты, будут совместные маршруты в Южную Осетию. Само ущелье богато и древними архитектурными комплексами, православными храмами, часть из них полуразрушена, но мы планируем их восстановить", - добавил он.

О курорте

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту Мамисон статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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