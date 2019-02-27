Приставы Москвы взыскали с должников почти 90 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Столичные приставы взыскали с должников в 2018 году почти 90 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель управления ФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.

"В результате деятельности судебных приставов Москвы взыскано около 90 млрд рублей. В консолидированный бюджет перечислено свыше 36 млрд рублей, что на 6 млрд рублей больше показателя 2017 года. Бюджет города Москвы пополнен более чем на 11 млрд рублей - на 2 млрд больше, чем в 2017 году", - сообщил Замородских на расширенной коллегии УФССП по Москве по подведению итогов работы в прошлом году.

"Средняя сумма, взысканная одним судебным приставом-исполнителем, составила 104 млн рублей", - отметил он.

Кроме того, столичные приставы в 2018 году ограничили в выезде более 240 тыс. должников."За отчетный период структурными подразделениями УФССП по Москве вынесено свыше 240 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда (гражданам с долгами) на сумму 573 млрд рублей", - сказал Замородских.

Более 35 тыс. постановлений было вынесено в отношении алиментщиков, имевших долги на 7 млрд рублей. Кроме того, отметил Замородских, приставы за год вынесли 12 тыс. постановлений о временном ограничении водительских прав должникам с долгами на 14 млрд рублей.

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