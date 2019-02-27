МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пародист Александр Песков проходит плановое обследование, ближайшие выступления состоятся по графику. Об этом сообщил ТАСС в среду директор артиста Александр Волокин.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Песков попал в больницу в Москве с острым панкреатитом.

"Все в порядке. Просто появилось "окно", поэтому он решил обследоваться. Это у него давняя проблема с поджелудочной. Сейчас Александр в Боткинской больнице, обследование займет несколько дней", - сказал Волокин и добавил, что ближайшие выступления состоятся по графику.

На следующей неделе пародист представит в Москве праздничное шоу в честь 8 марта.

Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. После восьми классов поступил в Ярославское театральное училище, где отучился 3 месяца. В 1979 году поступил в Московское цирковое училище (ГУЦЭИ) им. Румянцева (Карандаша), но на третьем курсе артиста забрали в армию. Во время воинской службы был руководителем Ансамбля песни и пляски Таманской дивизии.

Позднее работал в региональных театрах. В 1988 году состоялся его дебют на сцене Московского Театра эстрады. Объектами его пародий становились Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Надежда Бабкина, Гарик Сукачев и другие артисты.