Имя космонавта-испытателя Артемьева присвоили первому отряду "Юнармии" в Байконуре

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первому отряду всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" присвоено имя почетного гражданина города Байконур Республики Казахстан космонавта-испытателя Героя России Олега Артемьева. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Первый байконурский отряд военно-патриотического движения "Юнармия" создан по инициативе Военного комиссариата Центрального военного округа по городу Байконур (Республика Казахстан). С личного согласия и одобрения Главного штаба движения ему присвоено имя почетного гражданина города Байконур космонавта-испытателя Героя России Олега Артемьева" - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что в первый отряд вошли 20 школьников. "В дальнейшем планируется организовать отряды "Юнармии" и в других байконурских школах, находящихся в ведении городского управления образованием", - добавили в пресс-службе.

Движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тыс. участников. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.