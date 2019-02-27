Карьер в Сибае будет заложен глиной после ликвидации тления

СИБАЙ /Башкирия/, 27 февраля. /ТАСС/. Карьер в башкирском городе Сибай, в котором из-за тления руды наблюдается кратковременное превышение концентрации диоксида серы, будет заложен глиной во избежание повторного возгорания. Об этом на встрече с жителями города сообщил в среду гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на недействующем карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. С 8 февраля начато подтопление чаши карьера и подземных выработок с горизонта 549 метров, по проекту в сутки подается 10 тыс. кубометров воды.

"Примерно 30 дней, и чаша карьера должна заполниться, очаг возгорания должен быть ликвидирован. Затем в течение двух месяцев будем мониторить, чтобы вся порода внутри охладилась, окислительные процессы должны остановиться. Потом будем откачивать обратно воду, а это все закроем глиняными замками, чтобы не было доступа воздуха", - сказал он, добавив, что очаги тления находятся на глубине порядка 400 метров.

Козицын отметил, глубина карьера составляет около 585 метров, предстоит заполнить водой порядка 185 метров. Для этого потребуется более 380 тыс. кубометров воды, добавил он.

Заместитель технического директора Сибайского филиала УГОК Артур Аглямов во вторник сообщил, что шахта подтоплена на 44 метра.

200 млн рублей на благоустройство города

Уральская горно-металлургическая компания выделит 200 млн рублей городу Сибай на благоустройство территорий. Об этом на встрече с жителями города в среду сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

"В этом году УГМК выделит 200 млн рублей городу Сибай, у нас есть об этом договоренность. Деньги будут потрачены в зависимости от потребностей горожан", - сказал Хабиров.

По результатам проведенных проб атмосферного воздуха, в 12:00 мск среды превышения предельно допустимой конценирации диоксида серы в воздухе зафиксированы на улице Первомайской - в 1,9 раза и улице Коркина - в шесть раз.