Победители международного конкурса "Норникеля" посетят Зимнюю универсиаду в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Победители международного конкурса Follow up Siberia от компании "Норникель" - генерального партнера всемирной Зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, посетят студенческие соревнования. Об этом сообщила в среду ТАСС директор проектного офиса компании Яна Гриб.

"Уже 1 марта в Красноярск прилетят девять победителей этого конкурса, представляющие разные страны", - сказала она, отметив, что конкурс, состоящий из пяти этапов, проводился впервые и был специально приурочен к студенческим играм, его целью было познакомить жителей других стран с культурой и жизнью в Сибири.

Гриб рассказала, что конкурс стартовал в апреле прошлого года, его участником мог стать любой желающий, в том числе жители других стран. "Для этого было необходимо выполнить творческое задание: найти в своем городе что-то связанное [с Сибирью] или похожее на Сибирь. С найденным объектом нужно было снять ролик или сделать серию фотоснимков и выложить в соцсетях с хештегом #followupsiberia", - пояснила она.

За время проведения конкурса победители разных этапов побывали в заполярном Норильске и Дудинке, посетили Красноярск, Читу и познакомились с природой Алтая. По словам Гриб, на Универсиаду приедут жители Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Мексики, Германии и Австралии.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.