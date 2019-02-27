Эксперты ОНФ предлагают включить в "зеленый щит" Кавминвод более 10 тыс. га лесов

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили включить в "зеленый щит" ("зеленый пояс") вокруг Кавказских Минеральных Вод более 10 тыс. га лесов. В среду предложение передано в Общественную палату Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ.

"Активисты предлагают включить в "зеленый щит" более 10 тысяч га. Это 71 территория лесов, парков, скверов городов-курортов. <…> Законодательно процедура формирования "зеленого щита" проходит несколько этапов. Вначале активисты ОНФ создают проект, затем проект передается в Общественную палату региона для доработки и проведения публичных слушаний, на финальной стадии его рассматривают депутаты краевой Думы", - уточняется в сообщении.

Согласно процедуре, публичные слушания будут назначены в течение месяца со дня передачи проекта в Общественную палату.

"Народный фронт инициировал создание таких лесопарковых зеленых поясов, но мы столкнулись с большим противодействием. <…> За два года только в половине регионов страны - в 41 из 85 - такие "зеленые щиты" де-юре появились. Я благодарна нашим ставропольским активистам и Общественной палате Ставропольского края за то, что шли до конца", - цитирует пресс-служба члена Центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву, присутствовавшую на передаче проекта.

Формирование проекта "зеленого щита" Кавминвод продолжалось почти год, эксперты изучили кадастровую карту городов-курортов, снимки спутников, документы, лично выезжали на территории. В декабре 2017 года депутаты регионального парламента утвердили создание первого в крае "зеленого щита" вокруг города Ставрополя, который включает в себя более 240 лесных территорий площадью более 4 тыс. га.

Закон о "зеленом поясе" вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.