Мэрия Назрани оказала финансовую помощь семье, пострадавшей при взрыве газа

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Мэрия самого крупного города в Ингушетии Назрани оказала финансовую помощь семье, пострадавшей при взрыве бытового газа в жилом доме, сообщил в среду ТАСС мэр Алихан Тумгоев.

Ранее сообщалось, что 18 февраля при взрыве бытового газа в Назрани пострадали пять человек - трое детей и двое взрослых. Четверо из пострадавших были доставлены спецбортом МЧС в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Пятая пострадавшая - пожилая женщина, скончалась в Ингушской республиканской клинической больнице от полученных ожогов.

"Взрыв газа не привел к разрушению дома, при этом взрывной волной повреждена внутренняя часть жилища. Мы решили отказать материальную помощь пострадавшим, на восстановление имущества. Их родственникам уже переданы 100 тыс. рублей из резервного фонда мэрии", - сказал Тумгоев.

18 февраля также произошел взрыв газа в частном доме сельского поселения Кантышево, в результате пострадала женщина. После двух ЧП, произошедших в один день, глава региона Юнус-Бек Евкуров распорядился запустить в Ингушетии месячник проверки газового оборудования.