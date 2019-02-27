Судью на Кубани лишили полномочий по делам об узаконивании самостроев в Сочи

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий судьи Адлерского района Сочи Александра Якименко, рассматривавшего дела об "узаконивании" самостроев в Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Квалификационная коллегия судей Краснодарского края на своем очередном заседании приняла решение о лишении судьи Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко судейского статуса. Это не первое заседание коллегии по данной теме. Несколько раз, еще с середины 2018 года, решение вопроса откладывалось. По словам представителя президента РФ в коллегии Алексея Ермакова, именно судья Якименко рассматривал дела об "узаконивании" самостроев в Сочи", - сообщила пресс-служба мэрии.

Как уточняет пресс-служба муниципалитета, на данный момент по решению суда в Сочи должно быть снесено 54 крупных объекта, которые ранее узаканивали судебные органы. "Как правило, объекты, попавшие в списки на снос по решению суда, изначально получали разрешение на строительство индивидуального жилого дома на одну семью. Соответственно, все коммуникации рассчитаны тоже на одну семью. Более того, они не соответствуют требованиям безопасности как для самих покупателей этих квартир, так и для соседних домов", - добавили в пресс-службе.

Как говорится на сайте квалификационной коллегии судей Краснодарского края, все 16 членов коллегии, принимавших участие в тайном голосовании по вопросу Якименко, проголосовали единогласно.