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В Петербурге приняли законопроект о бесплатном питании в центрах для детей-сирот

Действующая редакция Социального кодекса не позволяет обеспечить питанием таких детей, находящихся на полном государственном обеспечении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении бесплатным питанием в центрах содействия семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли в третьем чтении депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Соответствующие изменения к городскому Социальному кодексу, предложенные временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, поддержали на заседании в среду 42 парламентария.

"Мы приняли проект в целом, он уходит на подписание", - подвел итоги голосования по законопроекту спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость изменений в законодательстве объясняется тем, что "действующая редакция Социального кодекса не позволяет обеспечить питанием в образовательном учреждении детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении". В частности, к ним относятся 186 воспитанников городских центров содействия семейному воспитанию, которые в настоящее время не получают бесплатное питание.

"В целях устранения социальной несправедливости предлагается откорректировать [соответствующие] положения Социального кодекса, исключив действующее ограничение в обеспечении питанием детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении и проживающих в центрах", - сказано в документе.

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