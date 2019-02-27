Комитет Госдумы обсудит ужесточение наказания за незаконную продажу закиси азота

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев попросит МВД и другие профильные органы проверить информацию о незаконной продаже закиси азота - так называемого веселящего газа - в клубах, чтобы затем проработать вопрос об ужесточении санкций за данное правонарушение. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета.

Эта тема стала активно обсуждаться после ДТП на Невском проспекте, где ночью 24 февраля иномарка врезалась в прохожих. "После ДТП, произошедшего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, в ряде средств массовой информации появилась информация, что водитель, сбивший насмерть двух человек на Невском проспекте, находился под воздействием так называемого веселящего газа, закиси азота, которую он приобрел в одном из развлекательных клубов города", - отметил Пискарев, добавив, что его комитет взял данную ситуацию под контроль.

"Мы просим правоохранительные органы проверить данную информацию, а также другие факты, свидетельствующие о том, что закись азота также можно купить не только в ночных клубах, но и, скажем, через интернет", - добавил депутат.

Он напомнил, что Роспотребнадзор "еще в 2012 году отмечал недопустимость нахождения закиси азота в свободной продаже и необходимость обеспечения ее недоступности для индивидуального приобретения и потребления", так как вещество может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода. Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, штрафы в размере от 2 тыс. рублей для граждан и до 40 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, продажа закиси азота может быть расценена как преступление, предусмотренное статьей о хранении или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

"Очевидно, что действующих санкций за продажу таких опасных веществ недостаточно. После того, как нами будет получена вся необходимая информация, комитет намерен совместно с правоохранителями, представителями Минздрава и экспертами проработать вопрос об ужесточении [правил] оборота и наказания за свободную продажу "веселящего газа" и его нецелевое использование, - резюмировал Пискарев.