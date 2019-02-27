Голикова: программы для учителей и врачей помогут привлечь 20 тыс. специалистов на село

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Программы "Земский врач" и "Земский учитель" помогут привлечь порядка 20 тыс. специалистов для работы в сельской местности. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"По нашим расчетам, с точки зрения врачей - это порядка 11,5 тыс. для села, с точки зрения фельдшеров - это 3 тыс., и, по нашим оценкам, недостаток сельских учителей - это порядка 5,5 тыс.", - сказала она.

В послании Федеральному собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Кроме того, Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

В опубликованном в среду перечне поручений президента правительству предписано обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений в срок до 1 декабря текущего года.