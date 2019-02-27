Оформление площадки Ржевского мемориала выберут всенародным голосованием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на совещании в Министерстве культуры предложил всенародным голосованием определить окончательный вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Выбор окончательного варианта оформления места для возложения цветов и отдания почестей необходимо определить с помощью общественного голосования", - цитирует пресс-служба слова министра.

Исполнительный директор РВИО Александр Барков выразил уверенность, что граждане с интересом примут участие в голосовании.

"Нам очень хочется, чтобы монумент стал по-настоящему народным, поэтому мы хотели бы посоветоваться со всеми, кому дорог этот проект, и попросить их высказать свое мнение о том, каким должен быть художественный облик мемориальной площадки, какие символы и образы уместно использовать при ее создании", - отметил он.

По словам Баркова, россиянам будет предложено выбрать один из вариантов оформления площадки, либо предложить свой. Проголосовать все желающие смогут в интернете: на официальном сайте мемориала, на сайте Российского военно-исторического общества или на портале "История.РФ".

О мемориале

В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его открытие планируется 9 мая 2020 года.

На конкурс поступило 32 проекта, из которых деятелями культуры и искусства был определен победитель - проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч советских бойцов были убиты, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.