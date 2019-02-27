ЛДПР извинилась за подаренный брянскому школьнику сухпаек с плесенью

Ученик восьмого класса школы №2 в поселке Климово Брянской области Даниил Мельник в конце февраля 2019 года вытащил провалившегося под лед третьеклассника. В одной из социальных сетей он позднее написал, что 25 февраля с ним встретился представитель партии ЛДПР и вручил подарок, в состав которого входил сухой паек. Когда он вскрыл его, то увидел плесень. Женщина, представившаяся матерью Даниила, написала в соцсети, что подарок они вернули, а от замены отказались.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Брянское региональное отделение партии ЛДПР принесло извинения школьнику Даниилу Мельнику, которого за спасение утопающего третьеклассника наградили сухим пайком с плесенью. Об этом журналистам в среду сообщил первый заместитель координатора брянского реготделения партии Сергей Антошин.

"Представители регионального отделения уже лично принесли извинения мальчику и при нем вскрыли другие пайки, показав, что намерений обидеть его не было. В настоящее время мы готовим претензии поставщикам, которые кормят нашу армию", - сказал Антошин.

К 23 февраля брянское региональное отделение закупило 3 тыс. сухих пайков, срок годности которых был заранее проверен, на каждую партию имелись сертификаты качества. Упаковка сухпайка, доставшаяся Даниилу, была без видимых повреждений, он не был просрочен, а проверить качество внутри, по утверждению замкоординатора Брянского отделения партии, было невозможно.

О том, что Даниил спас ученика третьего класса 22 февраля сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Брянской области. Возвращаясь из школы он увидел, что трое школьников играют на льду, и посоветовал им уйти. Пройдя несколько метров, он обернулся и увидел, как один из мальчиков провалился в полынью. Восьмиклассник подбежал к краю полыньи и вытянул ребенка на берег.

Главное управление МЧС по Брянской области представило восьмиклассника к награде "За спасение погибающих на водах" и подарили грамоту, планшет и сертификат на посещение ледовой арены в поселке.