СМИ: на сельскохозяйственном салоне в Париже корову продали за рекордные €130 тыс.

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Племенную корову голштинской породы по имени Ольга продали на Международном сельскохозяйственном салоне во Франции за рекордные €130 тыс. Как сообщается на официальном сайте салона, в рамках которого состоялся специальный аукцион, животное имеет высокий комплексный селекционный индекс 235, по которому оценивается скот.

"Корова родилась в июле 2018 года и была куплена 26 февраля канадским и немецким профсоюзами селекционеров, - отмечается в коммюнике. - Высокая цена связана с исключительными генетическими характеристиками животного". Более того, в рамках выставки был подписан контракт на приобретение эмбрионов коровы за €90 тыс., а также контракт на приобретение первых трех бычков. В сообщении также указывается, что корова была выращена фермерами департамента Эр и Луар и Орн.

Окончательная сумма, за которую была куплена корова, стала рекордной для Франции и всей Европы.

Международный сельскохозяйственный салон проходит в Париже с 23 февраля по 3 марта. В его работе принимают участие около 1,4 тыс. производителей сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч человек. В прошлом году количество посетителей составило 670 тыс.