Офис правозащитного общества "Мемориал" в Петербурге не будут выселять из здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Офис правозащитного общества "Мемориал" в Санкт-Петербурге, который с 1997 года находится на улице Разъезжей, не будут выселять из здания, и он сможет продолжить работу. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с представителями некоммерческих организаций (НКО).

В мае 2018 года городская комиссия по распоряжению имуществом отказала в продлении договора аренды правозащитникам в помещении в доме № 9 на Разъезжей улице. Обществу нужно было покинуть здание в январе 2019 года, но оно оставалось там из-за процедуры подготовки документов. Правозащитники заявляли, что причина решения властей не ясна, так как никаких нарушений с их стороны, в том числе по уплате различных расходов, связанных с содержанием помещения, не было.

"Совсем недавно был решен вопрос с одним из старейших обществ в Петербурге - "Мемориал". Они продолжат работу на прежнем месте, я дал соответствующее распоряжение. Вопрос прекращения аренды - я считаю, что это неправильно", - сказал он, добавив, что правительство города и дальше будет помогать НКО в вопросах предоставления помещений и земельных участков.

"Мемориал" - историко-просветительское и правозащитное общество, которое занимается исследованием политических репрессий в СССР. Общество основано в 1987 году. Согласно реестру Минюста РФ, общество внесено в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.