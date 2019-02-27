СМИ: в Таиланде началась регистрация потребителей медицинской марихуаны

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Регистрация потребителей каннабиса в медицинских целях началась в Таиланде. Как сообщила в среду газета Bangkok post, процедура необходима для хранения наркотика без наказания со стороны правоохранительных органов.

Нормативные акты министерства здравоохранения, разрешающие хранение марихуаны в медицинских, исследовательских и других целях, были опубликованы в среду в "Королевской газете". В первую очередь они предназначены для законного хранения каннабиса людьми, нуждающимися в нем для лечения болезни, а также правительственными организациям, частными университетами, предприятиями на фермах, международными перевозчиками и пациентами, путешествующими по всему миру. Отмечается, что регистрация продлится 90 дней, вместе с тем издание не уточняет, что произойдет с этим процессом после 19 мая.

Представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами пояснил, что пациенты с любым заболеванием могут зарегистрироваться для хранения марихуаны, если у них есть соответствующие медицинские справки. Регистрацию можно пройти в офисе управления в Бангкоке, а также в областных отделениях.

Правительство неоднократно подчеркивало, что употребление марихуаны в рекреационных целях и ее несанкционированное хранение остается незаконным. Владение, выращивание и транспортировка каннабиса до 10 кг может привести к тюремному сроку до пяти лет, свыше 10 кг - до 15 лет. Кроме того, нарушители наказываются штрафом от 20 тыс. до 1,5 млн батов (от $614 до $46 тыс.).

20 февраля вступили в силу поправки к Закону о наркотиках от 1979 года, разрешающие использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Кроме того, на территории королевства стало возможным на законных основаниях выращивать марихуану в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, однако под строгим руководством властей. Марихуаной могут обладать ученые, врачи, практикующие таиландскую традиционную медицину, сотрудники Красного Креста, местные фермеры, получившие разрешение от государства, а также иностранные пациенты, которым она необходима для лечения. Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц.