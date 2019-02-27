План реализации стратегии развития Нижегородской области утвердят до 1 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. План реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, сформированный экспертным советом и региональным правительством, будет утвержден до 1 июня 2019 года. Об этом в среду сообщил глава региона Глеб Никитин на первом заседании экспертного совета по реализации стратегии.

Губернатор отметил, что над планом реализации документа будут работать около 500 человек - в девяти проектных комитетах по флагманским проектам стратегии, в 37 подгруппах. До 1 августа 2019 года экспертным советом будут проанализированы региональные государственные программы на соответствие их стратегии развития, а также представлены предложения по их корректировке.

"Работа предстоит напряженная: с 15 марта по 15 мая пройдут экспертные сессии, план реализации должен быть утвержден до 1 июня. Отчитываться о реализации стратегии мы планируем ежегодно", - сказал Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков уточнил, что стратегия будет реализовываться в три этапа. "Приоритетом первого этапа, который приходится на 2019-2020 годы, является трансформация системы управления регионом и активное участие в нацпроектах. Поскольку стратегические цели Нижегородской области пересекаются с национальным целями и проектами, обозначенными указом президента, до 2024 года часть проектов стратегии финансово обеспечена", - сказал Норенков.

В конце декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило стратегию социально-экономического развития региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил документ общественности 25 декабря на Нижегородской ярмарке. Стратегия получила положительное заключение Минэкономразвития РФ. Она базируется на федеральном законе "О стратегическом планировании в Российской Федерации", принятом в 2014 году.