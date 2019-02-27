Участников "Молодежки ОНФ" обучат навыкам экологических инспекторов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представители команды молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" в ближайшее время пройдут обучение в проекте "Школа общественных экологических инспекторов". Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба движения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участие представителей общественных организаций и НКО в экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

"Для повышения эффективности мониторинга Народный фронт начинает подготовку участников команды "Молодежки ОНФ" в качестве общественных экологических инспекторов", - рассказали в Народном фронте. Обучение начнется в ближайшее время в рамках ранее запущенного ОНФ образовательного проекта "Школа общественных экологических инспекторов", уточнили в пресс-службе.

"Обучение в "Школе общественных экологических инспекторов" уже прошли более 2 тыс. активистов из всех 85 регионов страны", - приводит пресс-служба слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

Он также напомнил, что 1 марта эксперты ОНФ завершат подготовку общественного доклада о ходе реформы системы обращения с отходами. Документ будет представлен главе государства и в правительство. "Мы также продолжим развивать и остальные наши экологические проекты, такие как "Генеральная уборка" и "Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса", - добавил он. Кроме того, Развожаев сообщил, что "Молодежка ОНФ" скоро запустит новый волонтерский экологический проект.

С 1 января в России стартовала реформа системы обращения с отходами, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.