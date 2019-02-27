Совет директоров Forbes Russia не исключил развития подписной модели издания

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Forbes Russia утвердил план развития компании на 2019-2020 годы и не исключил развитие подписной модели издания, сообщил в среду ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

"На заседании Эльмаром Муртазаевым, гендиректором Forbes Russia, было озвучено, что в 2019 году компания наряду с традиционным медиабизнесом намерена развивать новые направления деятельности. В их числе оценка и развитие подписной модели, а также создание профессиональных сообществ на сайте Forbes.ru", - сказал Озман.

Кроме того, совет директоров поддержал намерение Муртазаева переориентировать издание на модель Digital First, подразумевающую приоритет диджитальных каналов распространения информации. Компания также намерена акцентировать внимание на усилении направления конференций.

Предприниматель Магомед Мусаев в сентябре 2018 года объявил о приобретении российского издания Forbes у Александра Федотова. Возглавляет совет директоров Forbes Russia сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. В совет также входят пять независимых директоров: бывший главный редактор Forbes Russia, основатель ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший главный редактор Forbes Russia, партнер проекта "Русские Норм!" Эльмар Муртазаев, гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, экс-президент МТС, венчурный инвестор Василий Сидоров.

Интересы редакции в совете директоров представляют редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская. При этом интересы акционера представляют председатель комитета по стратегии, управляющий партнер управляющей компании "Спутник" Булат Столяров и владелец издания Магомед Мусаев.