Власти Архангельской области: WorldSkills 50+ способствует престижу рабочих профессий

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Проведение чемпионата "Навыки мудрых" для людей старше 50 лет по стандартам WorldSkills способствует повышению престижа рабочих специальностей и показывает возможности переобучения для пенсионеров. Об этом ТАСС заявила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова в ходе первого регионального чемпионата, который открылся в среду.

"Это демонстрация, что граждане старшего поколения способны на эффективную трудовую деятельность, это повышение профессионального мастерства - они приехали не только себя показать, продемонстрировать свои навыки, но и площадка, где происходит обмен опытом. Это повышает престиж рабочих профессий, поскольку это на платформе WorldSkills, и показывает, что это тоже карьера: не изменяя профессии, можно оставаться и расти в ней. Хотя среди участников есть те, кто пришел в нее недавно: одна из участниц, будучи на пенсии, пришла в службу занятости, прошла обучение и сейчас она работает парикмахером", - сказала Молчанова.

Как рассказала ТАСС представитель организаторов, начальник отдела Архангельского областного института открытого образования Анна Швец, участники, которым 50 лет и старше, соревнуются в трех компетенциях. "Соревнуется 15 участников по компетенциям "поварское дело", "парикмахерское искусство", "сантехника" и "отопление", в каждой компетенции по пять участников, они представляют семь муниципальных образований Архангельской области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Онежский, Мезенский, Виноградовский и Устьянский районы", - сказала Швец.

Выступления конкурсантов оценивает 21 эксперт. "Конкурс первый, приходилось работать с участниками, объяснять задания, чтобы снять напряжение, во многом помогли работодатели, областное министерство АПК и торговли и региональный минстрой", - пояснила собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС участница чемпионата из Онежского района Любовь Попова, новую специальность парикмахера она получила в 60 лет. "Уволилась с основной работы, 13 декабря я закончила курсы парикмахеров. Конкурс сложный, достаточно сложны и стрижки, и окраска, к тому же выстоять 2,5 часа в 60 лет тяжело, но это очень интересно, и все очень доброжелательные. Я живу в поселке, там не было парикмахерской, так что я заполнила незанятую нишу", - пояснила Попова.

Награждение победителей состоится 28 февраля, они примут участие в национальном чемпионате. Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 80 стран-участниц. Россия вошла в их число в 2012 году, Архангельская область присоединилась к Worldskills в мае 2016 года.