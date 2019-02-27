В Крыму корью с начала года заболели 26 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Крыму с начала 2019 года. Около пятой части заболевших прибыли с Украины, сообщила в среду пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"С начала 2019 года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Около 20% случаев импортированы на полуостров с территории Украины. В 86% случаев заболели лица, не иммунизированные против данной нозологии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по каждому зарегистрированному случаю подозрения на корь Роспотребнадзор организовывает и проводит комплексные профилактические и противоэпидемические мероприятия: экстренную иммунизацию контактных в очаге. С начала этого года в очагах кори привито по эпидемическим показаниям 2760 человек, в том числе 558 детей. В ведомстве добавили, что все медицинские организации полуострова в полном объеме обеспечены медицинскими иммунобиологическими препаратами, для профилактики кори и каждый житель республики может получить соответствующую иммунизацию.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.