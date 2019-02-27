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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Почти 2 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность универсиады в Красноярске

Всего безопасность мероприятия будут обеспечивать 1750 специалистов

ТАСС, 27 февраля. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев проверил готовность к обеспечению безопасности Всемирной зимней универсиады в Красноярске, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

"В прошлом году мы уже имели опыт проведения крупномасштабного международного спортивного мероприятия. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить безопасность при проведении Всемирной зимней универсиады. Проведен комплекс масштабных надзорно-профилактических мероприятий", - процитировали Зиничева в пресс-службе.

Вместе с министром объекты проверил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил, что уже проведена большая подготовительная работа в сфере безопасности. "Не стоит забывать и о жизнедеятельности местного населения. Необходимо осуществить пристальный контроль за местами массового пребывания людей, объектами инфраструктуры и социального значения", - привели слова Меняйло в МЧС.

Всего безопасность мероприятия будут обеспечивать 1750 специалистов и 300 единиц техники МЧС России, включая три самолета и четыре вертолета.

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РоссияЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеКрасноярский край
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