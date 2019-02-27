Власти Ингушетии планируют открыть кинотеатры в 16 сельских ДК при поддержке Минкультуры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Шестнадцать сельских домов культуры в Ингушетии планируется оснастить кинооборудованием. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщается в среду на сайте министерства.

"Мы просим оказать помощь в оснащении кинооборудованием 16 домов культуры, построенных при поддержке Минкультуры России в сельских поселениях", - сказал Евкуров, говорится в сообщении. Как отмечается, министр поручил главе Ингушетии подготовить соответствующую заявку.

Кроме того, регион запросил поддержку министерства в реализации проектов строительства центров культурного развития в городах Карабулак и Малгобек, где дома культуры в настоящее время нет. "Также в планах региона построить Театрально-культурный комплекс и здание для Русского музыкального драматического театра. Проектно-сметная документация по данным проектам уже прошла Главгосэкспертизу", - сообщается на сайте.

Мединский пообещал посетить республику в конце марта, говорится на сайте. В свою очередь глава Ингушетии отметил, что к визиту министра, возможно, будет приурочено официальное открытие этнографического музея, который располагается в 100-метровой башне.

Ранее в Минкультуры Ингушетии отмечали, что уровень обеспеченности жителей республики объектами культурно- досугового типа составляет 26%, что является одним из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило Ингушетии субсидию в 174 млн рублей на строительство восьми ДК.