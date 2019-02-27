В Псковской области создадут базу данных о лицах, пользующихся услугами по вывозу ТКО

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Псковские власти до конца марта намерены создать базу данных со сведениями о жителях и юридических лицах региона, пользующихся услугами регоператора по обращению с ТКО, которая позволит повысить качество услуг и точность в выставлении счетов. Об этом сообщил ТАСС председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов.

"В Псковской области впервые будет сформирована уникальная база данных жителей для регоператора по обращению с ТКО. В течение марта планируем эту работу завершить, в базу будут включены все жители области и юридические лица. У нас в регионе не было такого, чтобы мы знали, сколько в каждом конкретном доме проживает человек, а теперь мы это будем знать. Это позволит более качественно выставлять счета и оказывать услуги, более эффективно планировать управление и развитие городов и сел", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что с начала работы регионального оператора по обращению с ТКО в адрес организации поступило порядка 2 тыс. обращений от жителей.

"Около 2 тыс. человек обратились к регоператору с вопросами. Это обращения, где какая-то есть проблема: неправильно выставлен счет, либо фамилия неправильная, либо QR-код не читается, чтобы оплатить квитанцию онлайн. Эти проблемы будут устранены в ближайшее время, это проблемы чисто технического характера", - сказал Грахов.

С 1 января 2019 года в Псковской области начала действовать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В области работает региональный оператор по обращению с ТКО - компания ООО "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка". В конце прошлого года псковские власти утвердили нормативы накопления твердых коммунальных отходов и объявили о том, что каждый городской житель региона с 1 января 2019 года будет платить за вывоз мусора 94,8 рубля ежемесячно. Для сельских жителей этот тариф составляет около 70 рублей.

Ранее Грахов сообщал ТАСС, что в 2019 году все муниципалитеты Псковской области перейдут на раздельный сбор мусора. В каждом из районов будут установлены контейнеры для отходов определенных типов. По прогнозам властей, система раздельного сбора мусора позволит увеличить долю отходов, которые перерабатываются вторично. Сейчас в Псковской области перерабатывается порядка 12% от всего объема ТКО, переход на раздельный сбор мусора позволит увеличить этот показатель к 2020 году примерно на 27%.