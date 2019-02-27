Жители отдаленных районов Хабаровского края получили доступ к спутниковому интернету

ТАСС, 27 февраля. В отдаленных районах Хабаровского края появился доступ к спутниковому интернету. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"На Дальнем Востоке началась эксплуатация системы широкополосного доступа в сеть интернет. Благодаря этому появилась возможность подключения отдаленных регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) к спутниковому интернету со скоростью до 20 Мбт/с", - говорится в сообщении.

Там отметили, что система спутникового широкополосного доступа была создана в рамках подписанного соглашения между АО "Газпром космические системы" и правительством края. Таким образом, в Хабаровске была развернута мультисервисная платформа, которая работает с использованием ресурса космического аппарата "Ямал-300К" - самого восточного спутника российской орбитальной группировки. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры создает новые возможности для всех жителей региона: повышение доступности государственных и муниципальных услуг в различных сферах, доступ к банковским операциям, в том числе, с использованием банковских карт, коммуникации с близкими, оперативная связь в случае чрезвычайных ситуаций, дистанционный доступ жителей региона к образовательным ресурсам, к современным технологиям в области телемедицины, к новым профессиям и рабочим местам.

"Объем внебюджетных инвестиций в строительство наземной инфраструктуры с нашей стороны составил 35 млн рублей. На сегодняшний день мы можем говорить о доступности высокоскоростного интернета в любой, даже самой отдаленной точке", - приводит пресс-служба слова начальника управления по работе с клиентами АО "Газпром космические системы" Юлии Бабкиной.