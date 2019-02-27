Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с железнодорожной катастрофой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в Каире, которая привела к гибели десятков человек. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы, произошедшей на центральном вокзале Каира. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.

В среду утром на центральном железнодорожном вокзале Каира произошла одна из наиболее крупных за последние годы в стране железнодорожных катастроф, жертвами которой, по официальным отчетам Минздрава, стали 20 человек, еще свыше 40 пострадали.

Президент Египта отдал распоряжение установить всех виновных в трагедии и строго наказать их. В этот же день в отставку подал министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед.