Выборы главного редактора "Эха Москвы" перенесли на 14 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Собрание журналистов, на котором будет выбран главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", перенесено с 28 марта на 14 марта. Об этом в среду сообщил действующий главред Алексей Венедиктов.

"Собрание журналистов переносится с 28 на 14 марта", - написал он в своем Telegram-канале.

Венедиктов уточнил, что перенос связан с тем, что его полномочия истекают 17 марта, поэтому следующий главный редактор должен быть избран не позже 14 марта, чтобы совет директоров смог утвердить новую кандидатуру до 17 марта.

Алексей Венедиктов является главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года. "Эхо Москвы" впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером радиостанции является холдинг "Газпром-медиа".