Новгородская область направит на реконструкцию водоочистных объектов 420 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы в среду приняли изменения в бюджет региона, согласно которым в течение трех лет на реконструкцию водоочистных сооружений направят более 420 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства области.

"На реконструкцию водоочистных сооружений в 2019 году будет направлено 162,6 млн рублей, в 2020 году - 136,1 млн, а в 2021 году - 124,3 млн. Деньги будут распределены в качестве субсидий бюджетам муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Законопроект об изменениях в бюджет на 2019-2021 годы в среду внес на рассмотрение в областную думу заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов, депутаты одобрили его большинством голосов.

Как уточнили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ Новгородской области, озвученная сумма - это средства регионального бюджета, которые выделяются в рамках софинансирования государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества ЖКХ в Новгородской области". Деньги, предусмотренные на 2019 год, направят на реконструкцию водоочистных сооружений в Малой Вишере и Подберезье. В 2020 и 2021 годах планируется реконструкция левобережных очистных сооружений Великого Новгорода.

По данным, ранее опубликованным пресс-службой правительства региона, в рамках регионального проекта "Чистая вода", к 2024 году качественной питьевой водой будут обеспечены более 80% жителей региона. Сейчас этот показатель составляет 69%.