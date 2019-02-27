В Архангельске открылась выставка ложек

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка ложек "Необыкновенные истории обыкновенной ложки" из коллекции Татьяны Пикуновой (город Владимир), а также с Соловецкого архипелага открылась в среду в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлено более 600 ложек, как современных, так и старинных, начиная с ХII века, из разных стран мира.

"Выставка основана на коллекции музея ложки из Владимира, к нам привезено 622 ложки: коронационные, именинные, приуроченные к памятным датам, ложки различного назначения, и у каждой есть история. Мы дополнили коллекцию из Владимира соловецкими ложками из наших фондов, они деревянные, конца ХIХ века, они были сделаны в мастерских Соловецкого монастыря. Там работало много ложкарей, они делали ложки, такие как представлены на выставке, с благословляющим жестом, а также с расписными рыбками", - сказала ТАСС заведующая научно-экспозиционным отделом музея "Малые Корелы" Светлана Никитинская.

От Древнего Египта до наших дней

В собрании Татьяны Пикуновой, по ее словам, насчитывается 17,5 тыс. ложек.

"Когда мне исполнилось 16 лет, мама подарила мне очень красивый набор из шести серебряных ложечек с северной чернью, меня заинтересовало, что это за технология, кто работал в данной технике, как развивалось это ремесло за рубежом, были походы в библиотеки, потом появился интернет, где тоже можно было искать информацию. Я стала из разных стран привозить ложки, стали накапливаться разные истории о самом, казалось бы, простом предмете. Этому багажу историй насчитывается уже 26 лет", - сказала ТАСС коллекционер.

Она отметила, что самым древним ложкам в ее коллекции, возможно, несколько тысяч лет. "У нас есть несколько вещей, которые сейчас проходят экспертизу. В коллекции есть предметы древнеегипетской культуры и предметы, которые были привезены из Азии, про которые мы предполагаем, что это начало нашей эры, возможно, I-II век, они сейчас на экспертизе", - сказала Пикунова.

Самый древний экспонат, показанный в Архангельске, представляет собой предмет, похожий на ложку по форме. "Это копоушки - маленький предмет личной гигиены, предназначенный для чистки ушных раковин, это предмет наш, исконно русский, он ХII века", - отметила Пикунова.

География ложек

Как отметила коллекционер, на выставке в Архангельске ложки представлены в интерьере в виде композиций, которые распределены по географическому принципу. "Как мы сделали в Архангельске, так наши экспонаты еще никогда не были представлены. Четко выдержана географически по миру история с ложками. Представлены разные страны, разные континенты, разные культуры, разные персоналии и литературные персонажи", - добавила Пикунова.

На выставке можно увидеть лжицу (небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется в византийском обряде для преподания причастия из потира верующим), ложку-кэдди для сухого чая, ложки из дерева, глины, олова, кости, стекла и шерсти.

В музее пройдут мастер-классы по владимиро-суздальской росписи деревянных ложек, по сервировке стола, а также квесты по материалам выставки.