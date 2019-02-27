Старая Русса получила право называться императорским городом-курортом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна передала новгородскому городу Старая Русса грамоту, которая дает ему право использовать наименование "Императорский город-курорт". Власти намерены использовать этот бренд для продвижения Старой Руссы, сообщил в среду ТАСС глава Старорусского района Александр Розбаум.

"Грамоту нам вручил Кирилл Кириллович Немирович-Данченко, советник Канцелярии Ее Императорского Величества. По его словам, мы первые и единственные в России, кому наследница дома Романовых дала право пользоваться таким наименованием-брендом", - сказал Розбаум, добавив, что ранее городские власти обращались к главе Дома Романовых Мария Владимировне с соответствующим запросом. Он добавил, что княгиня бывала в Старой Руссе в 2015 году.

Минеральный старорусский курорт работает с 1828 года, на нем неоднократно отдыхали члены императорской семьи Романовых, звезды русского театра и литературы. "Курорт развивается, в последние годы там проведены серьезные ремонты действующих корпусов, построен аквацентр стоимостью почти 1 млрд рублей, реконструирован бассейн с минеральной водой", - отметил Розбаум.

По его словам, власти района проработают способы монетизация нового бренда. "Будем эту историю развивать. Например, если будем делать аркаду "город-курорт", которые создают в подобных городах, можем там также обозначить "императорский город-курорт Старая Русса", - сказал глава района.

По данным администрации Старорусского района, местные власти разрабатывают этапа маршрута по Старой Руссе в рамках национального проекта "Императорский маршрут".

"Маркетинговая концепция туристического кластера "Старорусский" предусматривает позиционирование города Старая Русса, как императорского курорта. Статус "Императорского города-курорта" поможет повышению узнаваемости Старой Руссы как в России, так и на международной арене", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Старая Русса

Старая Русса - третий по величине город в Новгородской области, в нем проживают около 30 тыс. человек. В 2015 году Старая Русса отметила 1000-летие истории города. Город известен тем, что здесь Федор Достоевский написал большую часть романа "Братья Карамазовы".

В 2018 году муниципалитет стал первым в России субъектом, который зарегистрировал свой территориальный бренд "Старорусский". С 2011 года на территории города создается одноименный туристический кластер, стоимость которого оценивается в 2,7 млрд рублей.