CNN: помогавшая Бушу-старшему служебная собака будет работать в военном госпитале

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Служебная собака по кличке Салли, помогавшая в последние месяцы жизни 41-му президенту США Джорджу Бушу - старшему, будет оказывать помощь пациентам военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Как сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя госпиталя, лабрадору присвоено звание "санитар второго класса", в обязанности Салли будет входить снятие стресса у пациентов. Служебные собаки в этом госпитале, по данным телекомпании, обслуживают пациентов в среднем по 200 часов в месяц.

Лабрадор Салли, получивший кличку в честь американского пилота Чесли Салленбергера, совершившего вынужденную посадку пассажирского лайнера на реку Гудзон в январе 2009 года, был предложен Джорджу Бушу - старшему в качестве помощника в апреле прошлого года, после кончины его 92-летней супруги Барбары. Пес прошел обучение в некоммерческой организации American VetDogs и, по сообщению телекомпании, способен, в частности, приносить по команде вещи, открывать двери, реагировать на телефонные звонки, "звать" на помощь и включать и выключать свет в помещении. После смерти Джорджа Буша - старшего в американских СМИ появилась фотография лабрадора, лежащего у гроба, установленного в здании Капитолия в Вашингтоне.

Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. Ему было 94 года. Политик оставил после себя пятерых детей, среди которых экс-президент США Джордж Буш - младший и бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы бывший руководитель американской администрации страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.