В Севастополе за пять лет вдвое сократилась младенческая смертность

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Новое медицинское оборудование, улучшение диагностики и новые виды операций позволили за пять лет вдвое сократить младенческую смертность в Севастополе. За этот же период показатели общей смертности от заболеваний также снизились с 14,4 до 12,9 случая на 100 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба правительства Севастополя.

"Новое оборудование, улучшение диагностики и новые виды операций - то, что отмечают среди своих достижений за пять лет в городской больнице №5 - Центре охраны здоровья матери и ребенка. Комплексная работа всех отделений центра позволила сократить младенческую смертность вдвое, сделав севастопольский показатель одним из самых низких по стране. Улучшились и показатели по детской заболеваемости в целом", - говорится в сообщении.

Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка является единственным учреждением в городе, которое обеспечивает родовспомогательную помощь, медико-генетическое консультирование, пренатальную диагностику с использованием современной аппаратуры.

"Начиная с 2014 года мы получили большое количество нового оборудования: УЗИ экспертного класса, цифровые рентген-аппараты, МРТ, КТ. Это то, что позволяет нам диагностировать заболевания вовремя, обследовать, улучшать показатели по заболеваемости наших маленьких пациентов. Мощное развитие получила и неонатальная хирургия: мы получили эндоскопические стойки для малоинвазивных вмешательств", - цитирует пресс-служба главного врача городской больницы № 5 Елену Аверину.

В пресс-службе уточнили, что в целом летальность от болезней органов пищеварения в регионе с 2014 года снизилась на 30%, от болезней органов дыхания - более чем на 40%, а от туберкулеза - почти в 3 раза. Благодаря открытию в Севастополе регионального сосудистого центра и оснащению его современным оборудованием за счет резервного фонда президента РФ медикам удалось добиться снижения летальности по причине болезней системы кровообращения более чем на 10%. Смертность от онкологических заболеваний за прошедшие пять лет снизилась на 4%, в том числе, благодаря поступлению нового оборудования.