Около 10 тыс. человек увидели в Волгограде Знамя Победы и орден "Победа" маршала Жукова

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Уникальные реликвии - Знамя Победы и орден "Победа" маршала Георгия Жукова, - которые были привезены в Волгоград из Центрального музея Вооруженных сил России, почти за месяц работы выставки посмотрели более 10 тыс. человек, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь музея-заповедника "Сталинградская битва" Татьяна Приказчикова.

Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

"Выставка "Символы Победы" открылась в музее 1 февраля, накануне 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, которая отмечается 2 февраля. 26 февраля выставка завершила свою работу, за это время уникальные воинские реликвии - Знамя Победы и орден "Победа" маршала Георгия Жукова, увидели более 10 тыс. человек", - сказала Приказчикова.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщали, что один из двух орденов "Победа", которым маршал Жуков был награжден весной 1945 года, лишь дважды покидал стены Центрального музея Вооруженных сил России. И оба раза - чтобы отправиться в город-герой Волгоград. Этот высший военный орден СССР изготовлен из платины, золота, серебра, бриллиантов и рубинов.

Также на выставке экспонировалось знамя 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которое разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага. Как уточнил ТАСС директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, это одна из пяти копий Знамени Победы, оригинал Знамени не экспонируется нигде.