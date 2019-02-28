В Севастополе студенческие отряды подключились к строительству парка в рамках ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Студенческие отряды присоединились к строительству Парка Победы, который обновляется в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, сообщил в четверг журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее власти Севастополя расторгли контракты на обустройство парка с двумя исполнителями, из-за невыплат зарплат предыдущим подрядчиком. СК возбудил уголовное дело. Работы будет продолжать компания "Ривьера", уже выполнявшая несколько крупных контрактов в Севастополе, в том числе по реконструкции парков. Общий объем финансирования проекта предполагался на уровне около 1 млрд рублей. Планируется, что парк будет сдан до 9 мая.

"Отставаний от графика нет. Присоединились студотряды, ребята помогают и за это получают зарплату", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что сейчас на стройке работают около 20 студентов, в ближайшее время их число планируют увеличить. Студенты совмещают работу с учебой.

Губернатор добавил, что также предлагается возобновить традицию и высаживать в парке новые аллеи, тем более что часть деревьев уже требует замены. По данным правительства, многие парки Севастополя были заложены подобным образом: деревья высаживали коллективы предприятий, молодежь, общественные организации. Новые аллеи могут появиться, например, в память о визите делегаций других стран и приезде представителей из других регионов РФ.