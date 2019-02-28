Около 500 человек смогут принять участие в поисковой экспедиции под Ржевом в 2019 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) начало прием заявок на участие в поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая пройдет в июне 2019 года. Ожидается, что принять участие в ней смогут до 500 человек, сообщает в четверг пресс-служба РВИО.

"РВИО начало прием заявок на участие в Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В сезоне 2019 года полевой лагерь сможет принять 500 человек в возрасте от 18 лет. В работе экспедиции могут принять участие группы представителей поисковых отрядов из субъектов РФ и ближнего зарубежья. Также рассматриваются индивидуальные заявки", - говорится в сообщении.

Ежегодная Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня в районе деревни Толстиково Ржевского района Тверской области на местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов назвал символичным расположение лагеря поисковиков неподалеку от будущего мемориала Советскому Солдату.

"Очень символично, что лагерь экспедиции расположится в районе будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату, на котором увековечат имена павших здесь воинов, в том числе, возвращенных из небытия поисковиками. Наша экспедиция объединит ученых, теоретиков и практиков, специалистов полевого и архивного поиска для выработки единых подходов в развитии поискового движения. Продолжится "обкатка" и внедрение в работу волонтеров новейших достижений в области исторической науки и компьютерных технологий", - подчеркнул Баринов.

Возвращенные имена

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" организована Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Тверской области. С 2016 года мероприятие проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина. За три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров, установлены имена 82 защитников Отечества.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч советских бойцов были убиты, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.