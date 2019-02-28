Мемориальную доску министру оборонной промышленности СССР Финогенову открыли в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска, посвященная министру оборонной промышленности СССР в 1979-1989 годы Павлу Финогенову открыта в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем мемориальную доску Павлу Финогенову, который 10 лет возглавлял одно из крупнейших советских министерств, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Более того, оно обладало самой многочисленной номенклатурой производимых вооружений", - сказал на торжественной церемонии открытия заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

"Это мероприятие характеризует не только связь поколений и дань нынешнего поколения тем людям, которые закладывали оборонный потенциал СССР, но и наглядно показывает то, что традиции, технические решения и подходы к созданию оружия принимаются молодыми специалистами, которые будут их продолжать", - добавил Бочкарев.

Мемориальная доска Финогенову, разработанная архитектором Татьяной Ломакиной, установлена на штаб-квартире Роскосмоса, расположенной в Москве по адресу: ул. Щепкина, 42.

Павел Васильевич Финогенов занимал пост министра оборонной промышленности СССР в период с 1979 по 1989 годы. Герой Социалистического труда. При непосредственном участии Финогенова был разработан ряд стратегических вооружений (подвижные грунтовые ракетные комплексы "Пионер" и "Тополь"), основных боевых танков (Т-64Б, Т-72, Т-80), противотанковых ракетных ("Фагот" и "Конкурс") и переносных зенитных ("Стрела-2" и "Стрела-3") комплексов, а также другие образцы военной техники.