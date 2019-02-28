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В Россию из Абхазии доставили более 40 тонн мимозы в преддверии 8 марта

Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до пяти грузовых машин с цветами

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 40 т акации серебристой (мимозы), считающейся символом Международного женского дня, ввезено в Россию из Абхазии, сообщает в четверг сочинская таможня.

"В преддверии 8 марта объем ввозимой мимозы из Республики Абхазия увеличился в разы, в Россию ввезено уже более 40 т цветов. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до пяти грузовых машин с [акацией серебристой], оформляется до 3 т товара в сутки. За весь сезон планируется оформить порядка 130 т цветочной продукции из сопредельного государства", - говорится в сообщении.

Абхазия - крупнейший поставщик мимозы в Российскую Федерацию. По данным Государственного таможенного комитета республики, в 2018 году в Россию было экспортировано более 100 т акации серебристой.

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