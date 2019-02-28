В Узбекистане ввели уголовную ответственность за использование беспилотников

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в четверг на пленарном заседании одобрил введение уголовной ответственности за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов.

"В Уголовный кодекс вводятся статьи 244-4 и 248-1, которые будут регулировать ответственность граждан за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, а также нарушение порядка их хранения и использования", - сообщил на заседании палаты представитель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам. По его словам, наказание по этим статьям предусматривается в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Те же действия, повлекшие смерть человека, катастрофу или иные тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 5 до 8 или от 8 до 10 лет.

В связи с этими изменениями из статей 260-1 Уголовного кодекса и 116-2 Кодекса об административной ответственности республики исключаются нормы о незаконном использовании воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.