Жители Ростовской области впервые проехали по "Золотому кольцу Боспорского царства"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Жители Ростовской области совершили первую поездку по туристическому маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", разработанному Русским географическим обществом (РГО), сообщает в четверг управление информационной политики правительства региона.

"По маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" проехали первые путешественники <…> Туристы побывали в Анапе (в древности - Горгиппия), где осмотрели экспозицию археологического музея и заповедник древнего города, затем переместились в Керчь (Пантикапею), посетив Царский курган и Лапидарий (музей древних камней), после поехали в Тамань (Гермонассу), знакомящую туристов с новыми находками в экспозиции местного археологического музея. Тур завершился в Греческом культурном центре Геленджика (Торике)", - сообщает управление.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" представили в Москве на выставке "Интурмаркет - 2019". Маршрут объединит связанные с античностью города Крыма, Ростовской области и Краснодарского края. Предполагаются туры на три, пять и семь дней. Максимально наполненный вариант маршрута включает в себя посещение десяти исторических городов - Азова, Анапы, Геленджика, Евпатории, Керчи, Новороссийска, Севастополя, Симферополя, Тамани и Феодосии.

Боспорское царство было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад по обе стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современная Керчь), крупными городами - Фанагория, Гермонасса (современная Тамань) на Таманском полуострове, а также Феодосия, Тиритака и Нимфей на Керченском полуострове. В IV веке н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.