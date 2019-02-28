Льготники Кировской области получат компенсацию 50% расходов на вывоз ТКО

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области приняли закон, позволяющий региональным льготникам получать компенсацию в размере 50% на оплату услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"По законопроекту ветераны труда, жертвы политических репрессий, многодетные малообеспеченные семьи получат компенсацию в размере 50% расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО", - цитирует пресс-служба министра социального развития Кировской области Ольгу Шулятьеву. По ее словам, компенсация будет рассчитываться в пределах областного стандарта нормативной площади жилого помещения: или на одного человека, или из количества членов многодетной малообеспеченной семьи.

Ранее вывоз твердых бытовых отходов оплачивался в составе платы за жилое помещение. С 1 января 2019 года вывоз и сбор ТКО относится к коммунальным услугам и отображается отдельной строкой в квитанциях. Новый статус услуги позволяет выплачивать компенсацию расходов по обращению с ТКО отдельным категориям граждан.

Компенсацию будут получать более 231 тыс. человек, из них порядка 102 тыс. человек - региональные льготники, около 129 тыс. человек - федеральные, к которым относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.

С 1 января в России ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.