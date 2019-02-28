Косачев: лишь 3% иностранных студентов от общего их числа в мире обучаются в РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия существенно уступает другим государствам по количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах страны. Об этом сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на круглом столе в Совфеде, посвященном совершенствованию механизмов по увеличению числа граждан, обучающихся в вузах России.

"Наибольший интерес [у иностранных абитуриентов] вызывает наш основной геополитический конкурент - США, где обучается [каждый] пятый иностранный студент в мире, затем следует Великобритания - 13%, по 7-8% имеют Германия, Франция, Австралия, Канада. За Россией, увы, порядка 3% иностранных студентов. И это, конечно, не тот показатель, который нам хотелось бы видеть. В этом смысле мы явно уступаем наши конкурентные позиции", - сказал Косачев.

Он отметил, что ежегодно за пределами своих стран в мире обучаются от 2,5 до 3 млн человек. "За каждый учебный цикл (4-6 лет) происходит очень серьезное увеличение этой цифры на 20-30, а иногда и 40%", - констатировал Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что эта тема является очень актуальной для России, для ее собственного развития и позиционирования за рубежом. Он привел данные, согласно которым в США предоставление образовательных услуг иностранным студентам является пятой статьей доходов бюджета. При этом Косачев отметил, что финансовая составляющая важна, но "она не может быть самоцелью". Важным в вопросе привлечения иностранных студентов в Россию, по мнению сенатора, является авторитет, укрепление отечественной системы образования, повышение ее конкурентоспособности.

"Точно не в последнюю, может быть, в первую очередь формирование по результатам этой работы сообщества людей в окружающем Россию мире, которые знают нашу страну не понаслышке, которые отдали нашей стране существенную часть своей жизни и обросли здесь друзьями, контактами и идеями. В конечном итоге это та самая мягкая сила, о которой столь много говорится в последние годы, в которой, на мой взгляд, одним из ключевых должен быть этот сегмент - иностранные граждане, прошедшие обучение в РФ", - сказал Косачев.